Стала известна национальность погибших в ДТП под Рязанью

Все погибшие в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника под Рязанью являются гражданами Таджикистана, сообщили в ГИБДД России.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем представитель регионального минздрава Ирина Кузминова рассказала о состоянии пострадавших.

«Семеро погибли, восемь пострадали. Двоих доставили в Сасовский межрайонный медицинский центр, в том числе девочка 13 лет, шестеро доставлены в Шацкую межрайонную больницу. Двое на искусственной вентиляции легких, очень тяжелые, двое тяжелых и двое – средней степени тяжести. Рассматривается возможность применения санавиации», – сказала она.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек.