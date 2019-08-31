«Золотую сотню» энергетиков назвали в Челябинске

В Челябинске на церемонии закрытия Всероссийского съезда энергетиков, организованного группой «Россети», объявили 102 победителей первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ни для кого не секрет, что энергетика – это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания «Россети» в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала», – сказал министр энергетики, председатель Совета директоров компании «Россети» Александр Новак. Он также выразил уверенность, что такие специалисты внесут «значительный вклад в укрепление и светлое будущее России».

Сообщается, что в течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки. Они провели дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электросетей Челябинской области, а также работали над задачами по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

«У нас в области хорошо развитая энергосистема с собственной генерацией и электросетями. Но никогда, а особенно в век распространения стремительно меняющих окружающий мир технологий, нельзя останавливаться на достигнутом. Мы обязательно продолжим развитие сетевой инфраструктуры региона и консолидацию электросетевых активов на базе группы «Россети», чтобы повсеместно обеспечивать надежное и качественное электроснабжение всех потребителей», – отметил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Съезд завершился церемонией вручения наград победителям, на которой глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил, что в будущем подобные мероприятия будут проходить один раз в два года.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций.