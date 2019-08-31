На химзаводе в Индии прогремел взрыв

В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра в субботу утром погибли по меньшей мере восемь человек, еще 43 пострадали, передает агентство ANI.

Причина взрыва пока не названа, передает РИА «Новости».

Как сообщил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата, по предварительной информации, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов.

Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 мск). В этот момент на предприятии могли находиться порядка сотни рабочих. Не исключено, что часть из них по-прежнему находится в огненной ловушке.