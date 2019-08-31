Хакеры-матерщинники взломали аккаунт гендиректора Twitter в его же соцсети

Аккаунт гендиректора и одного из основателей Twitter Джека Дорси взломали, сообщили в компании.

Неизвестные опубликовали на странице Дорси ряд сообщений, в которых использовалась нецензурная лексика, передает ТАСС.

Сейчас Дорси уже возвращен контроль над аккаунтом, сообщения хакеров удалены.

В компании заявили, что нет указаний на «проникновение» в систему Twitter.