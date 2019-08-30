Глава Гидрометцентра процитировал Пушкина в вопросах погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не ждать жару летом в России, процитировав стихотворение Александра Пушкина.

«Август начался как холодный месяц, но он около нормы. Если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что температурный фон в Москве был выше на полградуса», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он также процитировал стихотворение Александра Пушкина: «Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим».

«Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, все же мы живем не в субтропиках», – подчеркнул он.

При этом Вильфанд добавил, что метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России.

Напомним, в воскресенье москвичей предупредили об арктическом похолодании.