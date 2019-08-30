Страховщики назвали необычный пункт в списке жалоб россиян на отдыхе

Укусы обезьян стали одной из главных проблем, с которыми российские туристы чаще всего обращались за медпомощью во время отдыха за рубежом, следует из данных статистики страховой компании «МАКС».

Среди других причин обращения к врачам россияне назвали простудные заболевания, травмы и укусы насекомых.

«Российские туристы, находящиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращаются за медицинской помощью в связи с отравлениями, простудными заболеваниями, а также укусами обезьян, собак и насекомых. Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом», – передает РИА «Новости» сообщение страховой компании.

Среди стран по числу обращений лидируют Таиланд, Болгария, Германия, Испания и Италия.

Напомним, в июле россиянина приговорили на Бали к тюрьме за попытку вывоза орангутана.

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