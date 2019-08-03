Беглов анонсировал масштабную программу поддержки садоводств в Петербурге

В Санкт-Петербурге к концу 2019 года будет запущена масштабная программа поддержки садоводств, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

«Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную программу поддержки садоводств», – приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в поддержке городских властей в настоящее время нуждаются такие вопросы, как оказание медицинской помощи дачникам, доступ к чистой питьевой воде, бесперебойная подача электричества и состояние дорог.

«Мы понимаем, что за счёт садоводств их решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город», – подчеркнул Беглов.

Глава города проверил, насколько эффективно проводится бесплатное медицинское обследование петербургских дачников по полису ОМС.

Кроме того, он осмотрел новую модульную амбулаторию в садоводстве «Ладога» и предложил открыть здесь аптечный пункт с лекарствами первой необходимости.

Также на сентябрь запланирован ремонт дорожной сети на территории дачного массива Пупышево, сообщили в пресс-службе.

Ранее Беглов посетил с рабочим визитом садоводство «Красногорское», где проверил оказание выездной медицинской помощи для дачников.

В апреле глава города дал указание привести в порядок существующие медпункты в садоводствах и организовать работу выездных диагностических бригад в тех СНТ, где пока нет возможности построить амбулатории.