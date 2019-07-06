Беглов проверил оказание выездной медицинской помощи для дачников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом садоводство «Красногорское», где проверил оказание выездной медицинской помощи для дачников.

Визит Беглова приурочили к старту скрининг-обследований в садоводствах. Поскольку на территории Петербурга и Ленинградской области находятся более трех тыс. садоводств с порядка 700 тыс. участков, правительство Петербурга решило уделить особое внимание медицинским профилактическим осмотрам, передает «Невские новости».

В настоящее время, около 2,5 млн горожан, в том числе пенсионеры, дети и подростки, регулярно посещают садоводство.

Как отмечают в администрации города, около одного млн пенсионеров и 500 тыс. детей не могут получить необходимые медицинские услуги в городе.

За два прошедших года из бюджета было почти 32 млн рублей на строительство модульных врачебных амбулаторий в садоводствах.

Беглов проверил, как реализуются задачи правительства. Врио губернатора посетил книжную ярмарку «Выездные книжные аллеи», осмотрел детскую площадку, проинспектировал медицинский пункт, а также пообщался с гражданами и садоводческим активом.

В этом году планируется строительство трех модульных врачебных амбулаторий, а также ремонт медицинского пункта.

Беглов проинспектировал благоустройство в петербургском парке «Сосновка», а также анонсировал строительство детского хирургического центра.