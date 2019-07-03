Беглов проинспектировал благоустройство в петербургском парке «Сосновка»

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ремонтные работы в парке «Сосновка», находящемся в Выборгском и Калининском районах города, благоустройство планируется завершить к 31 августа.

Беглов проконтролировал благоустройство парка «Сосновка» на севере Петербурга, которое проводят по просьбам горожан, передают «Невские новости».

3 июля он совершил объезд Выборгского района и заехал сюда проверить ход работ. Во время осмотра Беглов отдал поручение проработать возможности зимнего использования спортплощадки.

Ремонтные работы начались 24 мая и продлятся до 31 августа. За три летних месяца в парке должны отремонтировать газоны и дорожки, установить новое оборудование на детских площадках, оградить спортивную зону и посадить 250 сосен. Кроме того, после благоустройства в «Сосновке» появятся два детских спортивных комплекса, новые турники, 14 тренажеров, футбольные ворота и бадминтонные стойки.

Позаботятся и об отдыхе гуляющих по парку. Передохнуть они смогут на новых скамейках и садовых диванах. Для проведения праздников установят сцены.

На данный момент выполнена только часть работ: рабочие демонтировали эстрады с лавками, снесли металлические ограждения и начали ремонт щебеночных дорожек.

В парке врио губернатора также пообщался с местными жителями, с которыми он обсудил будущее благоустройство. Они поблагодарили его за работу и заботу о них.

Александр Беглов рассказал им, что в парке также оборудуют туалеты. Во время обхода парка он не увидел ни одной кабины и отметил, что такого быть не должно.

«Здесь где-то есть далеко туалеты, но этого недостаточно. Мы договорились, что пока на летний период тут сделают временные туалеты. А на следующий год оснастим парк стационарными туалетами», – сказал Беглов.

Ремонтные работы в парке «Сосновка» проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Власти города решили начать благоустраивать общественное место после многочисленных обращений горожан. Они просили оборудовать в парке спортивные зоны и места для проведения общественных мероприятий.