Беглов анонсировал строительство детского хирургического центра

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

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            Беглов анонсировал строительство детского хирургического центра

            2 июля 2019, 16:22

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            Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и зампред правительства Татьяна Голикова побывали в Петербургском государственном медицинском университете.

            Беглов и Голикова осмотрели стационарное отделение скорой медицинской помощи и научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии, передают «Невские Новости».

            В ходе рабочего визита в стационарное отделение скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова и научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Беглов и Голикова рассказали, что на Авангардной улице построят детский хирургический центр.

            «Это большой и очень важный проект», – сказал Беглов журналистам.

            По словам врио губернатора, на строительство выделили 6,5 млрд рублей. Центр будет рассчитан на 250 коек. По прогнозам, врачи смогут принимать до 15 тыс. пациентов в год. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров.

            Также градоначальник поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными в роддомах Петербурга. По словам Беглова, технология внедряется.

            Беглов рассказал Голиковой о внедрении электронных медицинских карт в медучреждениях города. По его словам, на первом этапе новшество будет применено в роддомах и детских поликлиниках.

            «Мы сейчас переходим по вашим рекомендациям на электронную медицинскую карту. Начинаем прежде всего с детей. Родился ребеночек – заводится медицинская электронная карта, и она за ним следует: в детскую поликлинику, во взрослую. Очень удобно, если человек вдруг попадает в больницу: не бегать с бумажками, выпиской. Можно увидеть, какие лекарства выписываются, какой диагноз поставили», – рассказал Беглов на переговорах с Голиковой на полях симпозиума по ядерной медицине.

            Врио губернатора Петербурга поблагодарил вице-премьера за рекомендацию заменить бумажные медкарты электронными, а также отметил, что в 2020 году новые технологии будут внедряться и во взрослых поликлиниках.

            Кроме того, Беглов рассказал Голиковой о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 млрд рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

            Деньги направят на организацию офисов врачей в новых микрорайонах. Это необходимо, поскольку строительство полноценных поликлиник занимает 3-4 года.

            «Мы в этом году открываем 18 медицинских объектов, в том числе 11 офисов врачей общей практики», – сказал Беглов.

            Глава Петербурга отметил, что в вопросах профилактики и выявления заболеваний главную роль играет первичное звено учреждений здравоохранения.


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