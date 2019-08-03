Иран предупредил США о последствиях экономического терроризма

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3 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
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    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Иран предупредил США о последствиях экономического терроризма

                 3 августа 2019, 16:00
              Фото: Carlo Allegri/Reuters
              Текст: Евгения Шестак

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              США может столкнуться с тем, что мировые державы и ближневосточные государства попросту отвернуться, если продолжит навязывать свою волю с помощью санкций и тарифов, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

              По словам политика, если американские власти не адаптируются к глобальным переменам, они только усугубят собственную изоляцию, передает ИноТВ со ссылкой на Newsweek.

              Зариф подчеркнул, что Иран продолжает налаживать отношения с соседями, в то же время президент США Дональд Трамп пытается подорвать связи Исламской республики с помощью экономических и дипломатических санкций.

              «США должны перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности. Происходит сдвиг в коммерции и силе: ни экономический терроризм против Китая и Ирана, ни выход из ДРСМД с Россией не дадут этому процессу обратный ход», – отметил Зариф.

              Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что исключение из санкций для ряда ядерных объектов Ирана решено продлить. В противном случае Белому дому пришлось бы ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, связанных с иранскими проектами.

              Напомним, США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

              Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.

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