Иран предупредил США о последствиях экономического терроризма

США может столкнуться с тем, что мировые державы и ближневосточные государства попросту отвернуться, если продолжит навязывать свою волю с помощью санкций и тарифов, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По словам политика, если американские власти не адаптируются к глобальным переменам, они только усугубят собственную изоляцию, передает ИноТВ со ссылкой на Newsweek.

Зариф подчеркнул, что Иран продолжает налаживать отношения с соседями, в то же время президент США Дональд Трамп пытается подорвать связи Исламской республики с помощью экономических и дипломатических санкций.

«США должны перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности. Происходит сдвиг в коммерции и силе: ни экономический терроризм против Китая и Ирана, ни выход из ДРСМД с Россией не дадут этому процессу обратный ход», – отметил Зариф.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что исключение из санкций для ряда ядерных объектов Ирана решено продлить. В противном случае Белому дому пришлось бы ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, связанных с иранскими проектами.

Напомним, США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.

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