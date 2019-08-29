В Домодедово открылся первый детский подмосковный хоспис

Первый подмосковный детский хоспис открылся в восстановленной усадьбе Пржевальского на территории городского округа Домодедово. Его создали при поддержке правительства области в рамках программы «Ресурсный центр».

Хоспис посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и член общественной палаты России, основатель и генеральный директор Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко, а также министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, сообщает «Радио 1».

Домодедовский хоспис стал первой в регионе и второй в России государственной медорганизацией, оказывающей паллиативную помощь детям.

Хоспис создан при поддержке правительства Московской области по инициативе Санкт-Петербургского детского хосписа в рамках программы «Ресурсный центр», направленной на развитие паллиативной помощи детям в регионах Российской Федерации. Создание нового учреждения паллиативной помощи детям в Московской области стало флагманским проектом Санкт-Петербургского детского хосписа в период с 2013 по 2019 годы.

Подмосковный хоспис оборудован новейшим медицинским оборудованием, рассказала глава Минздрава области Татьяна Мухтасарова.

«Здесь использован лучший мировой опят, лучшее медицинское оборудование, высококвалифицированный персонал. В хосписе сейчас работают 15 врачей, 20 медицинских сестёр, и это специалисты, которые не просто имеют большой опыт, но и прошли профессиональную переподготовку. Поэтому мы не только не уступаем негосударственным заведениям, я могу сказать, что условия у нас лучше», – заявила Татьяна Мухтасарова.

Услуги круглосуточного стационара в Домодедово смогут получить 10 детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. В структуре учреждения действует выездная служба, предоставляющая паллиативную помощь детям и их семьям на дому. Кроме того, детский хоспис будет играть роль информационно-методического центра для специалистов по различным аспектам паллиативной помощи детям.