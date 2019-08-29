Порошенко счел издевательством избрание Шуфрича главой комитета Рады

Избрание депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова – это издевательство над журналистикой, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что его фракция категорически не воспринимает назначение Шуфрича на должность главы комитета свободы слова, передает телеканал «Прямой».

«Мы должны сохранить свободу слова, потому что то, с чего началось – присутствие господина Шуфрича во главе комитета (по вопросам) свободы слова, я думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова», – сказал Порошенко.

По его словам, «Европейская солидарность» будет требовать, чтобы партия «Слуга народа» изменила эту кандидатуру, иначе фракция партии Порошенко не будет голосовать за назначение глав парламентских комитетов.

Ранее подготовительная депутатская группа во время своего заседания утвердил предварительный список кандидатов, которые должны возглавить 23 парламентские комитеты. Так, Шуфрич станет главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады.

Накануне Шуфрич заявил о законности использования русского языка украинскими депутатами.