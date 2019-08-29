Казаки решили бороться за памятную табличку царскому генералу в Ульяновске

Волжские казаки будут добиваться восстановления демонтированной в Ульяновске мемориальной доски генерал-лейтенанту белой армии Владимиру Каппелю.

Инициатором установки памятной таблички выступил заместитель окружного атамана Волжского казачьего войска Павел Чувилин. Он обратился в администрацию города, предложив выбрать новое место для размещения таблички, передает «Коммерсант».

Ранее мемориальная доска располагалась у входа в межвидовой региональный учебный центр войск связи. По словам Чувилина, ранее на месте учебного центра располагался Литовский уланский полк, который полностью поддержал Каппеля во время Гражданской войны в 1918 году.

В администрации Ульяновска были не против установки таблички, отметил Чувилин. После согласования с Минобороны, мемориальная доска была торжественно открыта в сентябре 2018 года. Однако уже через месяц депутат ульяновского заксобрания от «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что мемориал Каппелю «оскорбляет память жертв белого террора».

В военной прокуратуре Ульяновского гарнизона заявили, что доску установили без согласования с Минобороны, поэтому ее нужно демонтировать.

Табличку сняли 21 августа, сейчас она находится в помещении казачьего спортивно-культурного центра «Братина».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему красные не могут быть главными героями современной России.