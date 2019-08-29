Выставка памяти убитых на Украине евреев открылась в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас открыл в Берлине выставку «Сохранение памяти», посвященную убитым нацистами на Украине во время Второй мировой войны евреям, цыганам, военнопленным и душевнобольным.

Министр напомнил, что в ряде украинских поселков сотни людей расстреливали по решению вермахта, СС или немецкой полиции. С 1941 по 1945 годы на территории Украины немцы расстреляли более миллиона евреев.

«Несмотря на невероятные масштабы этих преступлений, эта часть Холокоста до сих пор недооценивается, как мы видим, и по сей день», – сказал Маас, передает Deutsche Welle.

Экспозиция пройдет в здании МИД Германии, а затем будет перемещаться в другие выставочные залы, чтобы охватить как можно большую аудиторию.

На выставке можно увидеть места, в которых на протяжении десятилетий ничего не напоминало о массовых расстрелах. С течением времени начали возводиться мемориалы. Разработкой памятников занимается фонд «Мемориал убитым евреям Европы» вместе с украинскими партнерами.

«Холокост через расстрелы должен быть так же важен для нашей памяти, как и газовые камеры Освенцима. Но пока это не так», - заявил на открытии выставки директор фонда Уве Ноймеркер.

В открытии также принял участие посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его мнению, этот проект «четко выражает поддержку украинскому народу». Мельник подчеркнул, что почти каждая украинская семья пострадала от Холокоста. «Каждый третий еврей, уничтоженный «третьим рейхом», жил на территории современной Украины», – напомнил украинский дипломат. Поскольку вряд ли кто-либо в Германии знает об этом, Мельник видит «острую необходимость в действиях».

Тем временем в Николаевской области вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста.