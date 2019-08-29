Видео ограбления холодильника двумя котами рассмешило соцсети

В Сети набирает популярность видео, на котором два наглых домашних кота с легкостью открывают холодильник и добывают себе еду.

На кадрах, опубликованных в Twitter, пушистые грабители самостоятельно открывают холодильник, забираются в него и достают еду.

Операцию стала бы успешной, если бы выйдя из кухни один из налетчиков не наткнулся бы на хозяйку. На последних секундах видно, как убегает пойманный с поличным кот, но судя по спешащей за ним женщине, еду, вероятно, придется вернуть на место.

«Очень умные и находчивые кошечки», – отреагировали на видео пользователи соцсети.

«Групповая работа!» – написал еще один.