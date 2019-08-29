Видео ограбления холодильника двумя котами рассмешило соцсети

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29 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Как сделать россиян богаче

С точки зрения реальных доходов населения рост ВВП России на 0,9% в год категорически недостаточенФото: Илья Мордвинкин/ТАСС
Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность доходами населения, которые либо слишком медленно растут, либо вовсе падают. В частности, с начала года они снизились на 1,3%, несмотря на низкую инфляцию. Какие меры можно предпринять, чтобы переломить эту ситуацию и пополнить кошельки россиян?  Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Грузия поставила Москве невыполнимые условия

Саломе Зурабишвили в упор не видит изменений в отношении России к ГрузииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Грузинский президент Саломе Зурабишвили поставила России условие для начала диалога между двумя странами. По ее мнению, Москве надо перестать строить отношения на принуждении и тогда Грузия возобновит контакты. Это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии – такая риторика была характерна для Тбилиси во время президентства Саакашвили.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Когнитивная Сталинградская битва уже идет

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...

США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Видео ограбления холодильника двумя котами рассмешило соцсети

                 29 августа 2019, 08:45
              Фото: кадр из видео
              Текст: Мария Бобылева

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              В Сети набирает популярность видео, на котором два наглых домашних кота с легкостью открывают холодильник и добывают себе еду.

              На кадрах, опубликованных в Twitter, пушистые грабители самостоятельно открывают холодильник, забираются в него и достают еду.

              Операцию стала бы успешной, если бы выйдя из кухни один из налетчиков не наткнулся бы на хозяйку. На последних секундах видно, как убегает пойманный с поличным кот, но судя по спешащей за ним женщине, еду, вероятно, придется вернуть на место.

              «Очень умные и находчивые кошечки», – отреагировали на видео пользователи соцсети.

              «Групповая работа!» – написал еще один. 


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