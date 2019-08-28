ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. ОН включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, направленных на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

В топ 5 региональных практик с 19 по 25 августа 2019 года попали «Социальный городок» (Псковская область), проект «Реконструкция приемной семьи» (Московская область), «Диагностика рака легких» (Сахалинская область), «Премия врачам дефицитных специальностей» (Липецкая область), «Наш двор» (Республика Татарстан).

Проект «Социальный городок» инициирован главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сейчас в соцгородке построено три жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Будет построено еще два жилых комплекса, благоустроена территория. Это альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Проект не имеет аналогов в России. В социальном городке будут жить 117 граждан пожилого возраста и инвалидов, при этом 50 человек смогут посещать школу родственного ухода, а около 200 человек будут получать помощь в реабилитационном центре по оказанию услуг.

«Уникальный социальный стартап Псковской области показывает пример другим регионам, как можно организовать пространство любви и заботы. Важно будет оценить все плюсы и минусы стартапа и сформировать рабочий кейс для регионов страны. Кроме прочего, этот городок не должен стать своего рода «резервацией» – напротив, он должен стать обучающим кейсом для тех, кто желает научиться подобным практикам, тем, кто заботится о людях с особыми нуждами», – оценила проект политконсультант Алена Август.

Проект «Реконструкция приемной семьи» инициирован главой Подмосковья Андреем Воробьевым на базе школы-интерната им. Преподобного Сергия. С целью «перезагрузки» психологического климата в семье с приемными детьми лучшие подмосковные специалисты – психологи, социальные педагоги, юристы – в течение двух недель будут ежедневно работать по индивидуальному плану с каждым членом семьи. На время проекта приемная семья будет проживать в гостинице школы-интерната, в которой есть все необходимое для проживания родителей с детьми.

Практика помогает восстановить подходящий для воспитания детей климат в семье, предотвратить эмоциональное родительское выгорание и создать условия для сохранения проживания детей в приемных семьях.

«Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева интересна тем, что работает на микроуровне. Изучает очень важную и болезненную проблему, которая, однако, позволит глубже и пристальней изучить проблемы семей с приемными детьми и предложить сценарии по улучшению климата в таких непростых семьях. Это очень доброе дело, на конкретном примере доказывающее, что «неважных» людей не бывает», – отметил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов.

Проект «Диагностика рака легких» инициирован главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Для предотвращения запущенных случаев рака легких в области теперь будут применяться передовые медицинские методы – сахалинцы смогут бесплатно пройти самую эффективную диагностику по выявлению рака легких по методу низкодозовой томографии, что поможет обнаружить нарушения в органах дыхания на самых ранних стадиях.

«Одной из главных проблем лечения онкологических заболеваний в стране является поздняя диагностика заболевания. В течение этого года сталкиваюсь с различными проектами на региональном уровне, направленными на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Например, анкетирование в Новосибирской области. В том числе и на Сахалине это уже не первый проект. Там предпринимались действия по расширению доступности диспансеризации. Задачей диспансеризации в том числе является и ранняя диагностика онкологии. Сейчас на Сахалине в рамках проекта будет использована одна из самых современных диагностических процедур. Действия власти Сахалина в части реформы медицинской сферы показывают очень высокую степень ответственности и компетентности», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Проект «Премия врачам дефицитных специальностей» инициирована главой Липецкой области Игорем Артамоновым в связи с острой нехваткой врачей в регионе. Предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. Это поможет привлечь в регион новые кадры и сократить дефицит медицинских работников.

«Нехватка врачей – это распространенная проблема для регионов России. Безусловно, необходимо изыскивать возможности для дополнительной поддержки медицинских специалистов. Меры финансового стимулирования уже показали свою эффективность. Тем не менее, следующим шагом следует озаботиться о том, как удержать врачей в Липецкой области с горизонтом не менее 15 лет», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Проект «Наш двор» инициирован главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в рамках проекта в течение трех лет планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено порядка 50 млрд рублей. Проект дополнит перечень действующих в области социально-ориентированных программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев, поможет преобразить облик города, сделать дворы наиболее комфортными и удобными.

«Инициатива – пример масштабного внедрения практики благоустройства придомовых и дворовых территорий. Вопрос актуален – это значимый пункт локальной повестки большинства городов и поселков. Затраты бюджетов на инициативу идут по линии плановых ремонтов и расходов на благоустройство территорий. Инициатива прекрасно сочетается с инициативным бюджетом, когда граждане сами формируют предложения по проектам благоустройства. Инициатива легко тиражируема и популярна у граждан», – оценил проект Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.