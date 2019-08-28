Число погибших при обрушении стены в Новосибирске возросло

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело третьего погибшего, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим», – приводит ТАСС сообщение СГК.

Спасатели извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами. Всего в результате происшествия погибли три человека.

В мэрии города отметили, что обрушение стены могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем, под завалами оставался один человек.

Стена обрушилась во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы, в результате чего под завалами оказались строители. Причиной обрушения стены могло стать нарушение требований при строительстве. Площадь обрушения составила 350 кв. метров.

По факту обрушения конструкций здания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».