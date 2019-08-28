Тело второго погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Достали одного без признаков жизни», – цитирует РИА «Новости» представителя МЧС.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что под завалами было обнаружено тело второго погибшего строителя.

«Еще одного. По нашим расчетам, еще один. Будут расчищать полностью котлован, сейчас еще одного должны найти», – сказал Локоть.

По его словам, в настоящее время двое работников госпитализированы, двое погибли. Власти связываются с родственниками погибших, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что из-под обломков извлечены три человека: один из них погиб, один не пострадал, у одного зафиксирован перелом ноги. Трое рабочих успели отбежать от обрушения.

Стена обрушилась во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы, в результате чего под завалами оказались строители. Причиной обрушения стены могло стать нарушение требований при строительстве. Площадь обрушения составила 350 кв. метров.

По факту обрушения конструкций здания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».