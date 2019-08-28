Стена здания обрушилась на рабочих в Новосибирске, под завалами оказались 12 человек

В Новосибирске во время реконструкции одноэтажного здания обрушилась стена, под завалами могут находиться 12 рабочих, сообщили в экстренных службах региона.

«На улице Ударная, на территории строящегося объекта произошло обрушение стены и перекрытий. Под завалами могут находиться 12 рабочих», – сказал РИА «Новости» представитель служб.

В настоящее время на месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания.

«В МЧС информация об обрушении поступила в 12.20 (мест.вр.). Незамедлительно к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области», – сообщается на сайте главного управления МЧС России по области.

Ведомство сообщило, что из-под завалов достали одного человека, еще 11 работников могут находится под обломками. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.

По информации источника в экстренных службах, причиной обрушения стены могло стать нарушение требований при строительстве. Площадь обрушения составила 350 кв. метров, передает ТАСС.

«Мы живем напротив стройки. Грохот был ужасный, столько криков! Люди давно говорили, что там строить нельзя. Они выкопали огромный котлован. Это русло речки, и строить надо осторожно. Там не хватало мощности котельной станции» – рассказала местная жительница Евгения Маркова.

По ее словам, сейчас все огорожено забором, никого не пускают, «суеты очень много», передает ngs.ru.

«Вот так вот по чьей-то халатности в Новосибирске по улице Ударной обрушилась стена здания, возможно, погибли люди. Это просто шок, уйдёшь на работу, а вернешься или нет – неизвестно. Произошло 15 минут назад. Парень мимо проезжал, отправил фото. Велись какие-то строительные работы, после которых рухнула стена», – рассказала местная жительница Анастасия.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области, на место оперативно выехали 5 машин скорой помощи.