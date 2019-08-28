Власти уточнили число жертв обрушения стены в Новосибирске

Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске удалось освободить трех человек, один из них погиб, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит здание. Власти подтвердили эти данные.

«Сегодня, в районе 12 часов по местному времени произошло обрушение стены хозяйственного строения административного здания на ПНС-2 на улице Ударная, 1/1а. На площадке работало 12 человек», – сообщили РИА «Новости» в СГК.

В компании отметили, что на данный момент из-под обломков извлечены три человека: один из них погиб, один не пострадал, у одного зафиксирован перелом ноги. Также отмечается, что трое рабочих успели отбежать от обрушения, двое остаются под завалами.

«В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в ГБУЗ Новосибирской области «ГКБ №34» . На месте продолжают работать врачи и экстренные службы», – сообщила пресс-служба правительства области.

На месте инцидента работают спасательные службы и скорая помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться, поиски продолжаются.

В МЧС подтвердили, что один человек погиб и один пострадал, передает ТАСС.

«Судьба восьми человек неизвестна. В ближайшее время прибудут четыре кинологических расчета для поиска людей под завалами», – сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 183 человека и 44 единицы техники. Автомобильное движение по улицам неподалеку от насосной станции перекрыто.

В СК по региону сообщили, что обрушение произошло во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы, в результате чего под завалами оказались строители.

«В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», – говорится в сообщении.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту случившегося. Зданию, которое принадлежит Сибирской генерирующей компании, больше 30 лет. Из-за плохого состояния его закрыли на реконструкцию.

Ранее в СК по Новосибирской области сообщили, что по меньшей мере два человека погибли при обрушении стены. По факту обрушения конструкций здания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Стена обрушилась во время реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске. По предварительной информации, под завалами могли находится 12 рабочих. По информации источника в экстренных службах, причиной обрушения стены могло стать нарушение требований при строительстве. Площадь обрушения составила 350 кв. метров.