При обрушении стены в Новосибирске погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли при обрушении стены здания в Новосибирске, сообщила пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

По факту обрушения конструкций здания возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске обрушилась стена, где под завалами могли находится 12 рабочих . По данным МЧС, из-под обломков достали одного человека, он передан медикам.

В настоящее время на месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы.

По информации источника в экстренных службах, причиной обрушения стены могло стать нарушение требований при строительстве. Площадь обрушения составила 350 кв. метров.