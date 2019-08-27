Киселев высказал свое отношение к мату

Мат в речи стоит использовать в качестве «специй», он является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, утверждает гендиректор МИА «Россия сегодня» и основатель фестиваля Rap Koktebel Дмитрий Киселев.

Журналист подчеркнул, что Rap Koktebel не затрагивают ограничения Роскомнадзора «по запрету тех самых четырех слов в печати», эта «площадка не регулируется». Об этом Киселев рассказал на посвященной фестивалю пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о моем внутреннем отношении, то я его никогда не скрывал и даже высказывал прямо в эфире: я считаю, что мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать, и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях», – сказал Киселев.

При этом, по словам телеведущего, мат не стоит использовать в речи слишком часто, или он утратит свою силу. «Это мое персональное отношение. Здесь могут быть и другие взгляды на эту тему. Мы фактически ее здесь не регулируем, по крайней мере, я считаю такую позицию честной... У нас здесь 18+, если есть дети, то они приходят с родителям под их ответственность», – подытожил он.

Фестиваль Rap Koktebel проходит в Крыму впервые. Дмитрий Киселев организовал площадку, посященную молодежной рэп-культуре и музыке после серии скандалов вокруг рэп-исполнителей в 2018 году.

Ранее музыкант и член Общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров заявил, что бороться с матом бесполезно.