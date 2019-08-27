На Красной площади прошло третье представление фестиваля «Спасская башня»

В воскресенье на Красной площади прошло третье представление XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходит с 23 августа по 1 сентября.

Зрители становятся свидетелями выступлений участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. За 12 лет свои программы на Красной площади представляли свыше 160 военно-музыкальных и творческих коллективов из 54 стран мира, сообщается на сайте Минобороны.

В 2019 году наряду с иностранными гостями свое исполнительское мастерство, традиции и характерный региональный колорит публике демонстрируют участники из разных округов России.

В числе дебютантов «Спасской башни» на Красную площадь два дня подряд выходил Военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии России. Классика, джаз, эстрада, фольклор, военно-патриотические марши – старейший военно-музыкальный коллектив Сибири способен проявить себя в любом жанре, но для «Спасской башни» подготовил программу с «сибирским акцентом»: в произведениях композиторов Виктора Морозова и Владимира Лямкина передается сила и стойкость жителей сурового таежного края.

«Для нас честь и радость выступать на фестивале «Спасская башня», на главной площади страны – это своего рода признание нашего исполнительского уровня. К тому же любым музыкантам чрезвычайно важно обмениваться опытом, смотреть на коллег – российских и иностранных, это большой стимул к профессиональному росту. А прием публики просто феноменальный! Чувствуется, что люди «изголодались» по хорошей, живой, настоящей музыке, иначе как объяснить аншлаг на трибунах и несмолкающие овации, которые публика дарит всем участникам фестиваля все два с половиной часа, что длится вечернее представление?» – сказал художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России подполковник Николай Миткевич.

В числе почетных гостей в третий фестивальный день на трибунах присутствовали посол Италии Паскуале Терраччано с супругой, вице-президент Национальной ассоциации альпийских стрелков Италии Мауро Буттильеро, советник Национальной ассоциации альпийских стрелков Италии Ренато Романо, генерал-майор национальной республиканской гвардии Португалии, командир безопасности и почёетного караула Педру Мигель Андраде да Фонсека Лопеш с супругой, легендарный тренер по художественной гимнастике, президент Всероссийской академии художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.