Террористы неожиданно атаковали сирийские войска под Хан-Шейхуном

Позиции сирийской армии к востоку от Хан-Шейхуна атаковали террористы группировок «Хорас ад-Дин» и «Ансар ад-Дин», сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Ожесточенные бои ведутся вокруг населенных пунктов Салумия, Телль-Мерек, Джадваия и Шим-эль-Хава. Террористы обстреливают их из артиллерии, надеясь вернуть поселки под свой контроль. Выведены из строя несколько единиц сирийской бронетехники. Сирийские войска вызвали для поддержки с воздуха авиацию, передает ТАСС, которая атакует бандформирования с воздуха.

Телеканал сообщает, что в боях несут потери обе стороны. Погибли не менее 20 сирийских солдат, уничтожены 33 боевика.

«Хорас ад-Дин» и «Ансар ад-Дин» принадлежат к террористической сети запрещенной в России «Аль-Каиды», в Идлибе являются союзниками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

23 августа генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда других населенных пунктов на севере провинции Хама.