СБР договорился с биатлонистами по вопросу контрактов

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) и спортсмены пришли к пониманию в в вопросе контрактов, заявил глава организации Владимир Драчев.

«Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону. Оно найдено. Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты», – передает РИА «Новости» слова Драчева.

Он также прокомментировал вопрос подписания контракта лидером сборной России Александром Логиновым.

«Договоры в силе. Мы сейчас только обсуждаем, но я надеюсь, что Логинов подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем», – заявил глава СБР.



На вопрос, получили ли спортсмены три места на форме для логотипов личных спонсоров, Драчев заявил: «Они получили столько, сколько хотели».