Пушков дал совет пожаловавшемуся на отказ в визе американскому сенатору

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении визы, обсудить вопрос об отмене санкций против российских законодателей.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США», – написал Пушков в Twitter.

Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на отказ в получении визы в Россию. Он заявил, что планировал приехать в Россию в составе делегации Конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами.

Между тем в посольстве России заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство и не информировал его о своих планах посетить Россию.

Позже в МИД России заявили, что Джонсон за визой не обращался. В ведомстве отметили, что Джонсон внесен в «стоп-лист», причем он сам знал об этом.

А в Совфеде вранье американского сенатора объяснили его попыткой дискредитировать Россию.