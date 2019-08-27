МИД отреагировал на заявления американского сенатора об отказе в российской визе

Американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон, заявивший об отказе ему в российской визе, не обращался в диппредставительство для ее получения, сообщили в пресс-службе МИД России.

«За визой не обращался, но представил все, как будто ему отказано после обращения. … Это называется «манипуляция информацией», – заявили в департаменте информации и печати МИД.

В ведомстве отметили, что Джонсон внесен в «стоп-лист» в ответ на включение туда представителей России. По данным МИД, самому Джонсону давно об этом известно, передает РИА «Новости».

Ранее Джонсон пожаловался на отказ в получении визы в Россию. Американский сенатор заявил, что планировал приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами.

Между тем в посольстве России заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство и не информировал его о своих планах посетить Россию.