Стало известно о секретном крупном бизнесе Карлоса Гона в Кремниевой долине

Бывший глава Nissan Motor Карлос Гон, который находится под следствием с 2018 года, может получить новые серьезные обвинения из-за параллельного бизнеса, который он построил в Кремниевой долине вместе со своим сыном с помощью денег топ-менеджера партнера Nissan, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, об этих его действиях было известно лишь небольшому кругу людей. Предполагается, что это может повлечь за собой серьезные обвинения в рамках масштабного расследования, передает «Интерфакс».

Выяснилось, что в фонде, который инвестировал в стартапы Кремниевой долины, вливались денежные средства оманского партнера Nissan. По данным газеты, при переводе Nissan 10 млн долларов в пользу оманского дистрибьютора, 5 млн из них возвращались Гону через счета зарегистрированной в Ливане компании.

Гон при этом, как утверждает WSJ, был напрямую вовлечен в управление инвестиционным бизнесом. Среди многомиллионных сделок – финансирование азиатского сервиса такси.

Инвесткомпания Shogun Investments была создана отцом и сыном Гонами в марте 2015 года. Карлос Гон является основным владельцем компании, его сыну принадлежит небольшая доля. В то же время юрист Гона Фади Гебран создал в Бейруте компанию Good Faith Investments. Компанией почти полностью владеет Дивенду Кумар, который управляет Suhail Bahwan Automobiles – дистрибьютора Nissan в Омане.

В общей сложности, по данным на 13 сентября 2018 года, компании Good Faith Investments было перечислено 39,56 млн евро.

Также Гону вменяют в вину то, что он не сообщил совету директоров Nissan о начале инвестиционного бизнеса вместе с топ-менеджером оманского клиента компании.

Гон все обвинения отрицает.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. Их подозревали в нарушении японского финансового законодательства. Предполагалось, что Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan, также он переложил на корпорацию свои личные убытки от неудачных финансовых операций.

Весной Гон был освобожден из тюрьмы под залог.