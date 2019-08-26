Блогерша из России погибла после ДТП на Бали

Краснодарская блогерша Олеся Сацункевич умерла в московской больнице в результате аварии на острове Бали. Девушка пробыла в коме две недели.

О смерти Олеси говорится в ее профиле в Instagram, блогерше было 32 года.

Сацункевич попала в аварию на мотоцикле 11 августа, сообщает ТАСС.

В результате ДТП у девушки произошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому. Местные врачи не смогли провести операцию из-за ее нестабильного состояния. Позже девушка была транспортирована в Москву.

Ранее в Подмосковье насмерть разбился блогер, который управлял мотоциклом ногами.