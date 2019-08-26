Эстония возглавила проект по созданию европейского боевого робота

Европейская программа развития оборонной промышленности выделила 30,6 млн евро на проект «Модульной беспилотной системы» – боевого робота MUGS. Проект по его созданию возглавила Эстония, сообщают СМИ.

Соглашение на этот счет было подписано 23 августа в Таллине между Эстонией, Германией, Бельгией, Испанией, Финляндией, Францией и Латвией, сообщает Opex360.

«Мы достигли соглашения о военных эксплуатационных требованиях к беспилотным наземным транспортным средствам. Это результат полутора тысяч часов переговоров», – заявил управляющий директор Эстонского центра оборонных инвестиций Кусти Салм.

Кроме денег, выделенных Европейской программой развития оборонной промышленности, свои финансовые вливания обеспечат также страны-участницы. Первый прототип будет представлен в 2021 году.

Речь идет о разработке многоцелевой платформы, которая будет способна перевозить различные полезные грузы, иметь автономную функцию навигации, а также будет устойчивой в кибервойне.