Эстония возглавила проект по созданию европейского боевого робота

Взгляд
26 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
Разделы

ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
Перейти а раздел…

Как секретный немецкий код помог русскому военному флоту

Расшифровка секретного кода стала болезненным ударом для германского командованияФото: Stefan Sauer/DPA Zentralbild/Global Look Press
Ровно 105 лет назад произошло уникальное для российской военной истории событие – в руках командования оказались секретные коды Германии, то есть основного противника в Первой мировой войне. Как повлиял на нее тот факт, что содержание немецких радиограмм перестало быть тайной для стран Антанты? И как подобное вообще стало возможным? Подробности...
Перейти а раздел…

Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

    Слабые звенья «Большой семерки»

    Как европейские страны торговали территориями

      Перейти а раздел…

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...

      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян
              Росстат сообщил о снижении цен на бензинМакрон анонсировал саммит в «нормандском формате»Опубликовано видео падения испанского самолета в Средиземном мореНа Украине установили памятник членам УПА на еврейском кладбище
              Кириенко назвал вложения в форум «Таврида» инвестициями в науку и экономику РоссииЭксперты оценили планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутниковБлогеров возмутила «казнь предателя» на фестивале реконструкторов на АлтаеЭстония возглавила проект по созданию европейского боевого робота
              Аэропорт Жуковский занялся улучшением орнитологической службыДонбасс забросали агитационными листовками с воздухаСиноптики пообещали первые заморозки в Москве до конца летаЛошадь убила мужчину в Москве

              Главная тема


              Немецкие СМИ нашли для России новое "дело Скрипалей"

              поменяли ракету


              Европейских астронавтов перестанут отправлять к МКС на «Союзах»

              «крайне грустно»


              Макрон ответил Болсонару на оскорбление жены

              уникальный трюк


              «Русские витязи» научили Су-30СМ летать на скорости 80 км/ч

              Видео

              андроид «Федор»


              Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

              «пересмотр мирового порядка»


              «Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

              «влезем в окно»


              Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

              Обида искусственного интеллекта


              Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Азиатский пожар


              Дмитрий Дробницкий: Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

              славянская кровь


              Олег Хавич: Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

              Абсолютизация еды


              Андрей Бабицкий: Либеральная метафизика пармезана

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              Эстония возглавила проект по созданию европейского боевого робота

                 26 августа 2019, 20:16
              Фото: kaitseministeerium.ee
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Европейская программа развития оборонной промышленности выделила 30,6 млн евро на проект «Модульной беспилотной системы» – боевого робота MUGS. Проект по его созданию возглавила Эстония, сообщают СМИ.

              Соглашение на этот счет было подписано 23 августа в Таллине между Эстонией, Германией, Бельгией, Испанией, Финляндией, Францией и Латвией, сообщает Opex360.

              «Мы достигли соглашения о военных эксплуатационных требованиях к беспилотным наземным транспортным средствам. Это результат полутора тысяч часов переговоров», – заявил управляющий директор Эстонского центра оборонных инвестиций Кусти Салм.

              Кроме денег, выделенных Европейской программой развития оборонной промышленности, свои финансовые вливания обеспечат также страны-участницы. Первый прототип будет представлен в 2021 году.

              Речь идет о разработке многоцелевой платформы, которая будет способна перевозить различные полезные грузы, иметь автономную функцию навигации, а также будет устойчивой в кибервойне.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............