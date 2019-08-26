Умер работавший на Ельцина в 1996 году британский политтехнолог

Британский политтехнолог Тим Белл, который участвовал в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, умер в возрасте 77 лет, сообщил его бывший деловой партнер Пирс Поттингер.

Белл был одной из ключевых фигур предвыборных кампаний Консервативной партии Британии в 1979, 1983 и 1987 годах, а в 1996 году участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, который переизбирался на пост президента России. Главной задачей Белла, по данным СМИ, было улучшение имиджа Ельцина, критиковавшегося из-за злоупотребления алкоголем и войны в Чечне, пишет Би-би-си.

Утверждается, что Белл также был другом российского олигарха Бориса Березовского, в Лондоне работал его консультантом и представителем.

Именно основанное Беллом PR-агентство Bell Pottinger Communications в 2006 году впервые распространило фотографию экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, который умирал в британской больнице от отравления полонием.

Поттингер в своем заявлении называет Белла «пионером политических коммуникаций, выдающимся деятелем рекламы и самым блестящим PR-стратегом».

Напомним, в феврале умер медиатехнолог Игорь Малашенко, который был одним из основателей НТВ. Он также работал в штабе Ельцина в 1996 году.