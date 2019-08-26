Умер работавший на Ельцина в 1996 году британский политтехнолог

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26 августа, понедельник | Последнее обновление — 18:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Европейских астронавтов перестанут отправлять к МКС на «Союзах»
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ВТО дорого обошлась России
Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»
Как секретный немецкий код помог русскому военному флоту
Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Национальную идею России надо искать на Волге
Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
Война за газ вступила в решающую фазу
Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»
Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400Подробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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