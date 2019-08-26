Росгвардейцы нашли и вернули иностранцу кошелек на открытии чемпионата WorldSkills

Сотрудники Росгвардии нашли и вернули иностранцу потерянный кошелек с деньгами и билетом на самолет, сообщили в пресс-службе ведомства.

При патрулировании территории возле стадиона «Казань Арена», где проходила церемония открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству «WorldSkills» Kazan 2019, мужчина выронил портмоне, сообщается на сайте Росгвардии.

«Мужчина выронил портмоне, когда выходил из автомобиля. Он не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата «WorldSkills», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы передали находку полицейским. В процессе осмотра выяснилось, что в кошельке находились средства на общую сумму около 200 тыс. рублей.

Вместе с полицейскими и дирекцией Чемпионата владельца кошелька установили и вернули ему утерянные вещи.

Через некоторое время тот же наряд во время несения службы у стадиона «Казань Арена» обнаружил смартфон iPhone 6, который также был передан полицейским на объединенный пункт безопасности.

Ранее в Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Коми вытащили из реки Сысолы тонущую девочку.