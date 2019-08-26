Военный самолет упал в Средиземное море

В Средиземном море упал военный самолет, борт принадлежал ВВС Испании, сообщают СМИ.

Воздушное судно рухнуло у побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

Руководитель муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил сведения о крушении борта, по его словам, речь идет о самолете С-101. На место происшествия направили спасательные суда.

Радиостанция Cadena SER уточнила, что самолет принадлежит академии ВВС страны, на борту был один пилот, который успел катапультироваться. Сейчас проводятся его поиски.

В конце июня два истребителя Бундесвера Eurofighter упали в Германии, пилоты успели катапультироваться.