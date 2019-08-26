В Горбачев-фонде рассказали о состоянии экс-президента СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев регулярно бывает в основанном им фонде и проводит различные встречи, сообщения об ухудшении состояния здоровья политика не достоверны, заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Он регулярно бывает на работе. Недавно мы дали сообщение о его встрече с министром иностранных дел Мальты, и он продолжает встречаться с людьми. Поэтому для подобного рода «новостей» нет оснований», – заявил Палажченко РИА «Новости», комментируя сообщения о плохом самочувствии политика.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что состояние здоровья Горбачева резко ухудшилось, он якобы находится при смерти, а врачи говорят о скором летальном исходе.

Ранее в августе в фонде уже опровергали аналогичные сведения.