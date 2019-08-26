При взрыве гранаты в жилом доме в Находке погибли два человека

В результате взрыва гранаты в жилом доме в Находке (Приморский край) погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах города.

«Сегодня на улице Заводской, 16, произошел взрыв. Предположительно – граната. Погибли два человека, есть пострадавшие», – сообщил собеседник агентства.