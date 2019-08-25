Участник «Тавриды – АРТ» сделал предложение девушке на сцене

Молодой человек сделал предложение своей девушке на сцене фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Крыму, сообщил представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

«На фестивале царит творческая атмосфера, здесь человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа. Это создает романтическое настроение. Сегодня это вылилось в очень трогательную историю. Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, девушка ответила согласием.

«Таврида – АРТ» проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. Фестиваль является частью арт-кластера «Таврида», куда входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».