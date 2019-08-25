Вандалы отбили голову памятника советскому партизану на Украине

Неизвестные повредили памятник, установленный в Ровенской области советскому партизану Николаю Приходько, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в Здолбунове, сообщается на сайте ровенской полиции.

Бюст с отбитой головой ночью обнаружили «работники группы реагирования патрульной полиции».

В связи с «повреждением объекта культурного наследия» открыто досудебное расследование по ст. 298 УК Украины.

Горсовет принял решение демонтировать бюст и передать его в районный музей.

Напомним, уже несколько лет и украинские власти, и местные радикалы ведут войну с памятниками.