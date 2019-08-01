На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе

На Аллее славы в Новоград-Волынском Житомирской области разбили четыре памятника украинским силовикам, погибшим в ходе операции в Донбассе, сообщает отдел информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа. На кладбище по улице Чехова разбили шесть памятников, среди них четыре – погибшим в Донбассе, сообщает NewsOne.

Вандалы перевернули могилы и повалили гранитные плиты. Подано заявление в полицию.

В июле прошлого года жителя украинского города Чернигов привязали к столбу посреди улицы с табличкой на груди «Я ватник». Местные активисты утверждали, что наказали мужчину за то, что тот якобы разрушил памятник «героям Небесной сотни».

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