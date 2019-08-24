Башмет: «Таврида-АРТ» дает огромные возможности

«Фестиваль имеет огромное значение для российской творческой молодежи, открывает много возможностей», – заявил газете ВЗГЛЯД российский дирижер Юрий Башмет, говоря о роли фестиваля «Таврида-АРТ» для участников.

«Молодежи нужна тусовка. А если она интеллектуально и творчески организована в разных направлениях, вдвойне хорошо – появляются темы для общения. Если ищут себя и свое дело, еще изумительнее. Они и свою любовь могут тут встретить», – добавил народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

Он поделился с газетой ВЗГЛЯД, что и с ним случались подобные истории. «Но тогда были лагеря спортивные, я сразу выделялся, потому что был музыкантом. И это нужно, потому что молодость – самое время, все краски яркие. Когда уже не запрещены вино, танцы, первый поцелуй», – добавил Башмет.

По его мнению, велик шанс, что молодежь «найдет себя на фестивале». «Мероприятие мощное. Происходит формирование дальнейшей жизни. Не значит, что здесь они найдут свою профессию, но значит, что у них будет цель», – отметил артист.

Он также рассказал историю о Михалкове-старшем, который «хорошо сказал о юности»: «Одна журналистка на интервью с Сергеем Михалковым простодушно сказала: «Ну вы же детский поэт!». Он тогда ответил очень пафосно, но очень верно: «Сегодня это дети, а завтра народ». Встал и ушел. Лучше и не скажешь», – поделился Башмет.

«Поэтому если создается на фестивале такая атмосфера и такая территория, то тут безграничные возможности. Даже если человек еще ничего не добился, а ему уже 25 лет, он здесь может «найтись», – заключил дирижер.

Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тыс. человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о тех, кому «Таврида» уже помогла добиться серьезного успеха.