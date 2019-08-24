Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым, так как не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость, заявил он в прямом эфире в Instagram.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», – заявил Усик, передает телеканал «Громадське».

Боксер уточнил, что нормально относится к спортсменам из России и их семьям и не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон».

Усик должен был встретится с Федосовым 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Россиянин мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.

Ранее Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ».

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