Канделаки пожаловалась на травлю после пикантного признания

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что в деле «Кэти Перри – Тина Канделаки – харасмент» появилась четвертая сторона – фанаты певицы, которые отправили аккаунт Канделаки в Instagram в «теневой бан».

«Выражается он в резком снижении охвата постов, отрицательной динамике подписчиков и некоторых других малоприятных явлениях, а достигается довольно просто – массовыми жалобами», – пояснила Канделаки в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что «как таковой техподдержки по России у Instagram не существует», хотя ежемесячная аудитория соцсети составляет более 30 млн человек.

«Поэтому доносить то, что мои публикации не нарушают правила сообщества и я стала жертвой какой-то сюрреалистичной цензуры, я буду окольными путями. Например, в ходе интервью The Sun, которое я даю во вторник по той же теме. О дивный новый мир», – написала телеведущая.

Ранее Канделаки рассказала о том, как на закрытой вечеринке к ней приставала Кэти Перри, но российской журналистке удалось от нее отбиться.

Позже телеведущая пояснила, что не обвиняла американскую певицу, а «рассказала комичный эпизод из своей жизни».