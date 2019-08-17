Канделаки объяснилась по поводу приставаний Кэти Перри

Взгляд
17 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
Разделы

Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Попытки Польши напугать Россию ведут к добровольной оккупации

Благодаря русофобским настроениям в Польше, американцы все ближе к границам РоссииФото: Agencja Gazeta/Reuters
В Польше настаивают на присутствии еще большего числа американских военных, чтобы начать «сдерживать Россию». Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович. В конце месяца в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп, который впервые посетит местную авиабазу и выступит с речью перед военнослужащими. Насколько высока вероятность усиления «сдерживания России» и к чему это приведет? Подробности...
Перейти а раздел…

Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
Перейти а раздел…

США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19 векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее, эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...

США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
Обсуждение: 272 комментария
    Перейти а раздел…

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

    Кто устроил майдан в Гонконге

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Автобус с пассажирами врезался в здание в Перми, есть жертвы
              США напомнили миру о старом способе менять баланс силМАК расшифровал записи черных ящиков севшего в поле A321Познер назвал фашизм системой ценностейКанделаки объяснилась по поводу приставаний Кэти Перри
              Порошенко обвинили в краже кредитных средств МВФВ Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракетыАвторов письма против «репрессий» обвинили в желании посеять хаос в РоссииСимоньян заступилась за обвиняемых в домогательствах мужчин
              Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над СШАСевший в кукурузном поле A321 растаскивают по частямПосле награждения экипажа A321 в Сети заявили о несправедливости к стюардессеАфриканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

              Главная тема


              Попытки Польши напугать Россию ведут к добровольной оккупации

              Долгая зима


              В США провели моделирование ядерной войны с Россией

              «краткость – сестра подлости»


              Захарова высказалась о Калоеве как кандидате в депутаты

              «пожелали смерти»


              Пользователи Сети затравили пассажирку севшего в поле А321

              Видео

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              официальные результаты


              Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

              Без русских


              В Грузии назван самый пострадавший из-за отсутствия туристов из России бизнес

              первые впечатления


              Жена командира A 321 рассказала о его реакции на звание Героя России

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Враждебное поглощение


              Тимофей Бордачёв: США начинают новый передел мира с Гренландии

              Причастность к Церкви


              Ирина Алкснис: Не совсем православные – все равно православные

              «Шинель» Вудстока


              С изнанки лета любви

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Канделаки объяснилась по поводу приставаний Кэти Перри

                 17 августа 2019, 16:17
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала «хайп» западных таблоидов из-за ее заявления об американской певице Кэти Перри.

              «О моем посте в Telegram написали издания разного веса и разной степени желтушности, но их объединяет одно – все считают, что я «обвинила» Пэрри. Я, конечно, понимаю, что харассмент и прочие metoo на Западе сейчас один из ключевых трендов, но я внимательно перечитала свой пост и не нашла слов обвинения», – подчеркнула она в своем Telegram-канале.

              «Я рассказала комичный эпизод из своей жизни и в целом абсолютно спокойно отнеслась бы к тому, если бы он повторился. Уж точно не стала бы подавать ни на кого в суд в погоне за ежесекундным хайпом», – подчеркнула Канделаки.

              «Так что вспоминайте другие эпизоды и других «жертв», если так охота. Это будет несложно, ведь факты никому уже не интересны, и интерпретация их давно заменила», – заключила она.

              Ранее Канделаки рассказала о том, как на закрытой вечеринке к ней приставала Кэти Перри, но российской журналистке удалось от нее отбиться.

              Позднее актер и модель Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри стянула с него прилюдно штаны.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............