Канделаки объяснилась по поводу приставаний Кэти Перри

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала «хайп» западных таблоидов из-за ее заявления об американской певице Кэти Перри.

«О моем посте в Telegram написали издания разного веса и разной степени желтушности, но их объединяет одно – все считают, что я «обвинила» Пэрри. Я, конечно, понимаю, что харассмент и прочие metoo на Западе сейчас один из ключевых трендов, но я внимательно перечитала свой пост и не нашла слов обвинения», – подчеркнула она в своем Telegram-канале.

«Я рассказала комичный эпизод из своей жизни и в целом абсолютно спокойно отнеслась бы к тому, если бы он повторился. Уж точно не стала бы подавать ни на кого в суд в погоне за ежесекундным хайпом», – подчеркнула Канделаки.

«Так что вспоминайте другие эпизоды и других «жертв», если так охота. Это будет несложно, ведь факты никому уже не интересны, и интерпретация их давно заменила», – заключила она.

Ранее Канделаки рассказала о том, как на закрытой вечеринке к ней приставала Кэти Перри, но российской журналистке удалось от нее отбиться.

Позднее актер и модель Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри стянула с него прилюдно штаны.