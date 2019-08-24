Умер известный переводчик фильмов 90-х Юрий Живов

В возрасте 61 года умер переводчик-синхронист Юрий Живов, который известен авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х годов.

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

В группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной переводам Живова, сообщается, что тот умер в четверг, 22 августа. Причина смерти не указывается.

Живов родился 9 мая 1958 года в Москве, получил образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков в МГПИИЯ им. Мориса Тереза.

После он проходил стажировку в ГДР, а также работал в структуре ООН.

С 1993 года Живов стал заниматься переводами иностранных фильмов на видеокассетах VHS, что и принесло ему наибольшую известность.

Его первыми работами стали драма «Любовник леди Чаттерлей», фильм ужасов «Вой» и комедия «Исповедь чистильщика окон».

За всю свою карьеру Живов перевел и озвучил более 1 тыс. 300 художественных произведений.