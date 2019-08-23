Нацгвардию Украины решено вывести с Донбасса

Командующий нацгвардии Украины Николай Балан заявил, что подразделения ведомства начнут выходить из Донбасса с начала 2020 года, сообщают украинские СМИ.

Балан заявил, что одним из проблемных вопросов является привлечение военных нацгвардии Украины к охране общественного порядка в Донбассе, передает «Корреспондент».

С 2020 года к выполнению боевых задач в регионе будут привлекать исключительно части оперативного назначения и отдельные подразделения спецназа и разведки, добавил глава нацгвардии Украины.

Ранее в ДНР сообщали, что штаб операции объединенных сил («ООС») решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».