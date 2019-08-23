Роспотребнадзор начал истребление опасных комаров на Кубани

Специалисты Роспотребнадзора начали уничтожать опасных насекомых с целью контроля ситуации с распространением комаров-переносчиков опасных инфекционных заболеваний в Краснодарском крае.

В ведомстве отметили, что уже проведены работы по истреблению комаров на площади 1,7 тыс. га на 242 объектах сотрудниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», сообщает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре уточнили, что случаев заболевания лихорадкой Зика на Кубани не обнаружено.

Кроме того, специалисты из Ставропольского научно-исследовательского противочумного института и Причерноморской противочумной станции начали вести наблюдения за численностью и видами комаров в регионе.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что из России в страны, где наблюдается серьезная ситуация с лихорадкой Зика, можно добраться по морю, поэтому в портах проверяют температуру и самочувствие моряков и пассажиров, прибывающих из этих государств, их документы и сертификаты о проведенных дезинсекционных мероприятиях.

Ранее Роспотребнадзор оценил угрозу эпидемии лихорадок из-за комаров, отметив, что на Кубани нет новых видов опасных насекомых, а количество комаров увеличилось из-за нежаркого и влажного лета. В ведомстве также уточнили, что для предотвращения распространения комаров нужно «убирать мусор, улучшать экологию».