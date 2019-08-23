Хищения привели к приостановке Мосбиржей своповых сделок на зерновом рынке

Московская биржа закрыла все операции по сделкам своп на зерновом рынке до разрешения проблемы, связанной с хищением из ответственных хранилищ зерна, заявил финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин.

Лапин заявил, что сделки по ранее заведенному на товарные счета зерну продолжались до конца июля, однако в данный момент открытых позиций на рынке зерна Мосбиржи нет, передает ТАСС.

Он пояснил, что были приостановлены «все операции по своп на зерновом рынке», это было сделано быстрее, чем планировалось.

«Весной я говорил, что свопы по зерновому рынку в календаре стояли до конца года, сейчас все позиции закрыты», – добавил он.

На данный момент на Московской бирже производится процесс переформатирования рынка и восстановления резервов, возбуждено уголовное дело и поданы иски о банкротстве контрагентов.

Биржа уже подала в страховую компанию пакет документов на возмещение убытков.

Отмечается, что планов по расширению зерновых резервов сверх уже заложенных 2,4 млрд рублей у торговой площадки нет. В конце апреля пресс-служба биржи сообщала, что, следуя консервативному подходу, данный резерв отражает «верхнюю оценку рисков, которые могут реализоваться по указанным выше причинам».

«Мы решили вопросы по хранению зерна - минимизированы складские остатки, которые на нас были записаны, сейчас мы применяем инструменты восстановления», – добавил Лапин.

В апреле 2019 года Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения.

Пресс-служба биржи сообщала, что все риски хранения зерна несет Национальный клиринговый центр, который выступает в качестве контрагента и оператора товарных поставок и гарантирующий исполнение сделок.

Также отмечалось, что для минимизации рисков хранения Мосбиржа начала прием нового зерна на хранение только с соблюдением элеваторами дополнительных требований и создала резерв в размере 2,4 млрд рублей.

Названия компаний, в отношении которых ведутся уголовный процесс и процедура банкротства, не раскрываются.

По данным Мосбиржи, с момента старта торгов в 2015 году к рынку зерна подключились 14 брокерских компаний, обслуживающих более 300 клиентов.

Прямой доступ к операциям на рынке получили семь крупных агрохолдингов, аккредитовано 59 элеваторов по всей России. За 2018 год и первый квартал 2019 года на рынке было реализовано около 200 тыс. тонн зерна, оборот по сделкам своп за этот период превысил 5,5 млн тонн зерна.