Жительнице Урала достался долг умершей матери ее приемных детей

Судебные приставы требуют от жительницы Каменска-Уральского Алены Слободчиковой возместить долг в размере более 800 тыс. рублей, который остался двум ее приемным детям после смерти их биологической матери.

Женщина взяла двух детей из детского дома в 2016 году. Спустя год умерла их родная мать, и детям от нее досталась квартира с долгом, передает РИА «Новости».

«Основной долг – 415 тыс. рублей, также 379 тыс. пени и 15 тысяч за капремонт... Хоть правопреемниками признают детей, но раз они несовершеннолетние, должен платить либо родитель, либо опекун», – рассказала женщина.

По словам Слободчиковой, приставы арестовали все ее счета и сняли с них более 22 тыс. рублей.

«Когда я детские справки привезла, счета разблокировали, на которые зарплата поступает. С них будут просто 50% вычитать. Хотя бы остальные 50% я буду получать», – уточнила женщина.

В УФССП России по Свердловской области пояснили, что собственники квартиры являются несовершеннолетними, поэтому обязанность по оплате помещения и коммунальных услуг несет их опекун. Также в УФССП добавили, что у Слободчиковой имеется задолженность по кредиту на сумму 1,5 млн рублей. Однако женщина утверждает, что долг по ипотеке не превышает 450 тысяч.

Слободчикова обратилась в прокуратуру, чтобы проверить обоснованность и законность взимания с нее чужих долгов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы.