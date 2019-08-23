У бывших кавээнщиков появился шанс вернуться на сцену

«Мы зарегистрируем героя на всевозможных интернет-платформах и начнем снимать контент вместе с ним, будем выкладывать скетчи и шоу», – сказал газете ВЗГЛЯД 22-летний Евгений Мезенцев. Он представил на грантовом конкурсе фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму проект «КВН своих не бросает».

Евгений Мезенцев из Курска предложил новый формат поддержки кавээнщиков, которые уже закончили выступать в «Клубе веселых и находчивых» и по какой-то причине не могут устроить свою карьеру. Свою идею он представил в пятницу на грантовом конкурсе фестиваля «Таврида-АРТ».

Собеседник рассказал, что идея проекта «КВН своих не бросает» появилась у него полгода назад. «Проблема поддержки кавээнщиков, которые закончили играть в КВН, но хотят продолжать свою юмористическую карьеру, стоит остро», – уверен Мезенцев.

По его словам, знакомый из команды КВН «Прима» Александр Кравцов, которого зрители знают под сценическим псевдонимом Толик, очень хочет и дальше заниматься юмором, «но у него самого не всегда получается». «Поэтому мы решили помочь Толику и заодно разработать систему поддержки любого кавээнщика, который окажется в подобной ситуации», – рассказал собеседник.

Мезенцев уверен в успехе своей идеи, потому что «лицо проекта очень смешное». По его словам, в случае получения гранта команда проекта начнет придумывать невостребованным кавээнщикам новый образ, уникальные форматы видероликов и постов в соцсетях. Это будут как традиционные скетчи и шоу, так и «вайны» (новый жанр видеороликов продолжительностью менее 20 секунд). «И в течение года будем пытаться вернуть нашему герою былую популярность», – пояснил собеседник.

По его словам, если раскрутка Толика окажется удачной и схема окажется рабочей, то ее нужно будет распространить на других кавээнщиков. «Проблема достаточно актуальна в КВН-кругах, да и среди творческих людей в принципе. И пока никто не пытался ее решить. Я думаю, что мне удастся убедить комиссию, что это целесообразно», – подытожил Евгений Мезенцев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в бухте Капсель на юго-востоке Крыма начался фестиваль «Таврида-АРТ». На мероприятие, которое проходит в рамках одноименного молодежного крымского форума, зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Фестиваль продлится до понедельника. Он собрал более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов составляет в этом году 80 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.