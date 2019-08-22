В Москве пройдет праздничная акция «Россия в каждом окне»

В рамках проекта «Уличные галереи» на фасаде здания на Садовом кольце по адресу Зубовский бульвар, 31-33 появилось изображение окон с вывешенными в них российскими триколорами. Также россиянам предлагается принять участие в акции «Россия в каждом окне».

Акция приурочена ко Дню государственного флага, который отмечается 22 августа. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет. С 22 августа по 22 сентября любой желающий может сделать фотографию или видео на фоне арт-объекта и выложить в социальные сети с официальным хештегом мероприятия #РоссияВКаждомОкне.

Организаторы отмечают, что государственный флаг – это не только атрибут спортивных мероприятий и городских праздников, но и символ искреннего патриотизма и любви к своей стране. Они надеются, что акция сформирует в России традицию вывешивать триколор в окнах в День флага и во время других национальных праздников. Это позволит россиянам отмечать знаковые даты, радости и победы вместе, обозначая свою причастность таким доступным и при этом символичным способом.

Организаторы намерены расширять географию акции в будущем, не ограничиваясь Москвой. Уже в этом году планируется запустить федеральный флешмоб – российские знаменитости и популярные блогеры вывесят национальный флаг в своих окнах и пригласят присоединиться подписчиков по всей стране.